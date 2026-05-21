不正改造した“ニセの覆面パトカー”で飲酒運転し、事故を起こした疑いなどで、男2人が逮捕されました。中村蓮（なかむら・れん）容疑者（23）は2025年12月、酒に酔った状態で自分の車を改造した“ニセの覆面パトカー”を運転して電柱に衝突し、同乗者に重傷を負わせた疑いが持たれています。また眞下義士（ましも・よしと）容疑者（22）は、中村容疑者の車に赤色警光灯やサイレンを鳴らすための装置をつけた疑いで逮捕されました