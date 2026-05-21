石川県内は22日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降る所がある見込みです。気象台では、雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があるとして、土砂災害に加え、低い土地の浸水などに注意・警戒を呼び掛けています。中田 智輝 記者：「午前9時過ぎの金沢市内です。激しい雨が降ってきました。傘をさしていますが、足元はびしょ濡れです」21日の石川県内は、前線や低気圧に向かって