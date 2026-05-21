（CNN）米国とキューバの緊張が高まる中、米軍は20日、空母ニミッツを中心とする空母打撃群がカリブ海に到着したと発表した。「ニミッツ空母打撃群」は空母ニミッツと空母航空団、少なくとも1隻の誘導ミサイル駆逐艦で構成される。米南方軍はX（旧ツイッター）への投稿で「空母ニミッツとそこに艦載された第17空母航空団、および駆逐艦グリッドレイと補給艦パタクセントは即応態勢やプレゼンス、比類なき行動範囲、攻撃力、戦略的