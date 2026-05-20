猫を「飼わないほうがいい人」の特徴5選 1.外出が多く、家を空ける時間が長い人 仕事の残業が日常的だったり、休日は家を空けて旅行や趣味に出かけたりすることが多い人は、猫を飼うのを見直すべきです。 猫は留守番ができる動物ですが、それはあくまで数時間の話です。あまりに孤独な時間が長いと、ストレスから体調を崩したり、粗相などの問題行動につながったりすることがあります。 また、家を空けている