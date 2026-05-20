「元を取らなきゃ」という思いが、実はさらなる出費を招いているかもしれません。明治大学教授・堀田秀吾氏の著書『科学的に正しい［お金が貯まる］習慣』では、私たちの合理的な判断を狂わせる「心理的な罠（わな）」とその対策について解説しています。今回は本書から一部抜粋し、将来のお金を増やすために不可欠な「過去の執着を捨てる勇気」について紹介します。【診断】お金に関する「自己効力感」診断テスト回収できない「埋