5月17日、女優の芳根京子がInstagramを更新。アップした写真で抜群のスタイルを見せ、驚きの声が寄せられている。「この日は、《ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます。》と投稿した芳根さん。Snow Manの渡辺翔太さんとW主演する舞台について明かしました。同作は、童話『ピーターパン』をウェンディの視点から描いたというファンタジー作品。芳根さんがウェンディを、渡辺さんがピーターを演じるほか、フック