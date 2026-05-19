5月17日、女優の芳根京子がInstagramを更新。アップした写真で抜群のスタイルを見せ、驚きの声が寄せられている。

「この日は、《ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます。》と投稿した芳根さん。Snow Manの渡辺翔太さんとW主演する舞台について明かしました。同作は、童話『ピーターパン』をウェンディの視点から描いたというファンタジー作品。芳根さんがウェンディを、渡辺さんがピーターを演じるほか、フック船長を石丸幹二さんが担当するなど豪華な布陣となっています。6月12日から公演がスタートする本作ですから、今はちょうど稽古の佳境にあるのでしょう。

この投稿で芳根さんは、《取材の時のお写真を》として、シックな服装の写真を投稿しています。ベージュのジャケットの下には、短い丈のトップスを着ていて、へそがチラリと覗きます。しかも、よく見ると腹筋が引き締まっているのです。どこか柔和なイメージのある芳根さんですが、意外にも刺激的な格好を見せたことに驚きが広がっています」（芸能記者）

この投稿には《可愛いしかっこいい、、どっちもいけちゃうの最強すぎる》《腹筋！カッコ良すぎるよ！》とコメントが寄せられた。落ち着いた印象の芳根だが、じつは以前からトレーニングに取り組んでいることを明かしてきた。

「2023年の『美的』のインタビュー記事のなかでは、『トレーニングはできれば週2が目標！』と明かしていました。当時は、デビュー10周年記念写真集を出す予定だったこともあり、トレーニングを頑張っていたそうです。インタビューでは、『食事もたんぱく質の量などを自分で管理して、小腹がすいたときはプロテイン入りのチョコを食べたりしていました』と答えています。また、写真集の制作にあたり『おなかも鍛えて、ちょっと筋が入っていたらカッコいいかなと思って』と語り、腹筋に励んだ様子が伝わってきます」（同前）

それ以降もトレーニングを続けてきたからこそ、“美腹筋”をキープできているのだろう。舞台では、たくましいウェンディが見られるかもしれない。