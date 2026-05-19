バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、男子でレギュラーシーズン（ＲＳ）２位からチャンピオンシップ（ＣＳ）で初優勝を飾った大阪Ｂの主将・西田有志は、ＣＳ初制覇を遂げたことで、チーム全員で壇上に立った。１８６センチのオポジットは「サントリーサンバーズ大阪さんとの決勝の３戦は素晴らしいもので、日本のバレーの高いレベルを見せられたと思う。明日からまたウェートトレーニングを