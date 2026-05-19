上級サルーンとして絶妙なパワートレインボルボS90を置き換える、バッテリーEVのES90。今回は、後輪駆動で最高出力333psの、シングルモーターへ試乗した。0-100km/h加速は6.3秒が主張されるが、実際に計測したところ6.0秒を記録。エントリーグレードとしては、かなり鋭い。【画像】確かな展望を予感させるボルボES90競合クラスのサルーンと写真で比べる全146枚パワートレインのバランスやリニアさは、上級サルーンとして絶妙