上級サルーンとして絶妙なパワートレイン

ボルボS90を置き換える、バッテリーEVのES90。今回は、後輪駆動で最高出力333psの、シングルモーターへ試乗した。0-100km/h加速は6.3秒が主張されるが、実際に計測したところ6.0秒を記録。エントリーグレードとしては、かなり鋭い。

【画像】確かな展望を予感させる ボルボES90 競合クラスのサルーンと写真で比べる 全146枚

パワートレインのバランスやリニアさは、上級サルーンとして絶妙。焦らず先を急ぐ、という特性に合致している。徐々にパワーが立ち上がり、直感的に加速でき、過剰さはない。充電量が減少しても、明確にパワーダウンしない制御も評価したい。



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）

ブレーキペダルは、軽い踏み心地。もちろん摩擦ブレーキではなく、殆どの場面で電気エネルギーへの変換で速度が落とされる。その回生ブレーキは、強力なワンペダルと、自動的に調整されるアダプティブ、惰性走行可能なフリーホイールの3段階だ。

アダプティブ・モードは、周囲の状況で効きが変化するものの、制御の自然さはメルセデス・ベンツに及ばず。ワンペダルより、1段弱いモードが欲しいとも感じた。

安定性重視の操縦性に概ね快適な乗り心地

操縦性は、最近のボルボらしく優秀。コーナリングバランスは、基本的にはアンダーステアの安定性重視ながら、旋回中にアクセルペダルを踏み込むと、後輪駆動らしい挙動を味わえる。リアタイヤは幅が275もあり、トラクションは揺るぎない。

滑らかなステアリングは、ロックトゥロック3.1回転とスロー気味。しかし、ノーズの反応は予想より素早い。BMW i5のように機敏とはいえないものの、抑制されたボディロールと相まって、気持ち良くカーブを巡れる。一歩引いた、大人な雰囲気が好ましい。



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）

通常のスプリングとダンパーながら、サスペンションは上下方向の動きを巧妙になだめ、乗り心地は洗練されている。ただし、路面の鋭い凹凸の処理はやや苦手な印象。ボルボとして、より快適性を突き詰めても良いのでは。

ウルトラ・グレードに装備されるエアスプリングなら、一層の上質さを享受できそう。心地良いシートと相まって、ジュニア・ベントレーのような印象を生むのではないだろうか。オプション価格は、1万ポンド（約210万円）だが。

市街地中心なら約700kmを無充電で走れる

運転支援システムは、極めて充実。発表時にルーフ中央へ突き出ていたレーザーセンサーは採用が見送られ、同等機能を車両各部のセンサーが担うようになっている。

車線維持支援は、ドライバーの運転特性を学習して制御されるが、試乗車では概ね滑らかに動作。制限速度監視は、音声かアクセルペダルの振動か、警告方法を選べて好ましい。高速道路では、車線合流も自然な、ほぼ自律運転と呼べる制御を叶えている。



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）

ちなみに高速域では、フロントピラー周辺からの風切り音が目立った。生産初期にありがちな、ラバーシールなどの組付けの甘さが理由かもしれない。

電費は、普段使いを想定した走らせ方で8.0km/kWhと優秀。市街地中心なら、700kmは1充電で走れる計算になる。高速巡航も5.1km/kWhとクラストップレベルで、450km程は無充電で走れるだろう。急速充電は、現実的に300kW前後で可能だった。

数年前のモデルSのようなアドバンテージ

優雅なスタイリングで、広々とした車内を包み、先進的な技術を実装したボルボES90。数年前におけるテスラ・モデルSのような、アドバンテージを備えるように思う。

ただし、モデルSと同様に細かな揺れが目立つ乗り心地は、ラグジュアリー・サルーンへ求める水準へ届いていない。生産初期ということもあって、ソフトウェア関連の不調も、まだ幾つか残っている。



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）

とはいえ、快適性はエアサスペンションで向上する可能性がある。ソフトウェアは、アップデートで改善できる。航続距離とインテリアの高級感は、クラス最高峰。英国での価格設定も、訴求力は高い。ES90は、確かな展望を予感させる。

ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）のスペック

英国価格：6万7560ポンド（約1419万円）

全長：5000mm

全幅：1942mm

全高：1546mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：6.3秒

航続距離：708km（市街地）／453km（高速）

電費：8.0km/kWh（市街地）／5.1km/kWh（高速）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2335kg（実測）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：88.0kWh

急速充電能力：350kW（DC）

最高出力：333ps/4900-7000rpm

最大トルク：48.8kg-m/0-4800rpm

ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様）