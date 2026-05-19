9日、モスクワで記者会見するロシアのプーチン大統領/Ramil Sitdikov/Reuters北京（CNN）トランプ米大統領を文字通りの「レッドカーペット」でもてなしてからわずか1週間足らず、中国の習近平（シーチンピン）国家主席は再び賓客を迎えることになった。しかも今回は、緊密な提携国だ。ロシアのプーチン大統領は19日に北京に到着する予定。今回の公式訪問は、世界的な地政学的混乱の中で中ロ両国の連携を示すという明確な意図に基づ