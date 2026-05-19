愛知県岡崎市の金属リサイクル会社で火事があり、現在も消火活動が続いています。消防によりますと、19日午後2時半ごろ、岡崎市西蔵前町の金属リサイクル会社のトージツ岡崎工場で、「黒煙が出ている」などと通行人から119番通報が10件以上相次ぎました。現在、消防車など10台が出動し、消火活動が続けられています。今のところ、ケガ人や逃げ遅れの情報は入っていません。