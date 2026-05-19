はま寿司、まぐろなど一部商品を110円→132円に値上げ 26日から…原材料費やエネルギーコストなどの上昇が影響
回転寿司チェーン大手の「はま寿司」は19日、原材料費や、人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応するため、 26日からまぐろなどの一部商品について価格を改定すると発表した。
【一覧】まぐろなど…公式サイトで発表された値上げされる商品
公式サイトによると、主な商品価格として、「まぐろ」は100円（税込み110円）から120円（税込み132円）と20円（税込み22円）の値上げ。このほか「特製漬けまぐろ」「特製漬けとろびんちょう」「大葉漬けアカイカ」も同様の価格での値上げを発表している。
また同社は「その他商品の価格改定内容は、5月26日（火）からの店内もしくはホームページのメニューをご確認ください」としている。
【一覧】まぐろなど…公式サイトで発表された値上げされる商品
公式サイトによると、主な商品価格として、「まぐろ」は100円（税込み110円）から120円（税込み132円）と20円（税込み22円）の値上げ。このほか「特製漬けまぐろ」「特製漬けとろびんちょう」「大葉漬けアカイカ」も同様の価格での値上げを発表している。
また同社は「その他商品の価格改定内容は、5月26日（火）からの店内もしくはホームページのメニューをご確認ください」としている。