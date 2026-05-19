AKB48伊藤百花（22）が19日までに自身のインスタグラムを更新。透明感抜群のオフショットを多数掲載した。「ar webさん掲載していただいています憧れていたのでとっても嬉しいです…！ボディメイクについてです！この夏一緒に楽しくきれいになりましょう〜！！」という文章とともに、ノースリーブのスポーティーなウェアでクールな表情を浮かべるカットや、肩全開のポニーテールカットを公開。この投稿には「表情が柔らかくな