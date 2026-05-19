「縁を切りたいです」高齢の両親に生活を支えられている無職の妹について、将来への不安を訴える相談が、弁護士ドットコムに寄せられた。相談者によると、妹は独身で、現在も両親から生活費の援助を受けながら暮らしている。しかし、両親が亡くなった後は、自力で生活していける見通しがないという。最近では、相談者の子どもに対して、収入状況を探るような言動も見られるようになった。相談者は「将来、妹の生活を養うのは無理」