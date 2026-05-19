リヴァプールの黄金期を支えてきたエース、モハメド・サラーの退団劇が大きな波紋を広げている。『The Sun』が伝えている。今夏限りでの退団が決定しているエジプト代表FWだが、自身のInstagramでチームやアルネ・スロット監督への不満とも受け取れる投稿を行ったとされ、物議を醸している。これに対し、元マンチェスター・ユナイテッドFWのウェイン・ルーニー氏が「あまりにも利己的だ」と強く非難。さらに、最終節ではサラーをメ