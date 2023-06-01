2025年9月、上海協力機構首脳会議で記念撮影を終えた、中国の習近平国家主席（右）とロシアのプーチン大統領＝中国天津市（共同）【北京共同】ロシアのプーチン大統領は19日、中国を訪問する。2日間の日程で、20日に習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する。北京で14、15両日に実施された米中首脳会談を踏まえ、中ロ首脳はトランプ米政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る。両国が戦略パートナーと位置付けるイ