不要になった帯地や着物地を、刺しゅう入りのジャンパー「桐ジャン」として再生するスタジオが、群馬県桐生市にオープンしました。 鮮やかな着物の花柄模様に、桐生伝統の横振り刺繍が施されたジャンパー。不要になった帯地や着物地をオーダーメイドのジャンパーによみがえらせた「桐ジャン」です。 桐ジャンを製作・販売しているのは、今月１６日、桐生市仲町にオープンした「ｓｔ