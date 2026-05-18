不要になった帯地や着物地を、刺しゅう入りのジャンパー「桐ジャン」として再生するスタジオが、群馬県桐生市にオープンしました。

鮮やかな着物の花柄模様に、桐生伝統の横振り刺繍が施されたジャンパー。不要になった帯地や着物地をオーダーメイドのジャンパーによみがえらせた「桐ジャン」です。

桐ジャンを製作・販売しているのは、今月１６日、桐生市仲町にオープンした「ｓｔｕｄｉｏ００３５」です。戦後、アメリカ兵向けのお土産として横須賀などで普及したスカジャン。その大きな生産拠点が桐生でした。

デザインの監修を手がける桐生市出身の写真家、石内都さんは、６歳から１９歳まで横須賀で過ごし、２０１８年に桐生に戻りました。

石内さんは、自身とスカジャンの歴史を重ね合わせ、「桐ジャン」を広めようと、ブランドｈａｏｒｕＫＩＲＹＵを立ち上げました。桐ジャンの製作とスタジオの運営は、同じく桐生市出身で服飾に携わってきた家合史明さんと孝明さん兄弟が携わります。

持ち主の歴史がしみ込んだ着物をリメイクしたジャンパーを身にまとうことで、日本の文化を若いひとたちに引き継ぎたいということです。

ｓｔｕｄｉｏ００３５は、毎月１日から７日と、１５日から２２日の期間オープンしています。