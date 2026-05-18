M!LKの佐野勇斗（28）が、ディズニー映画「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）の声優として出演することが決まり、18日に都内で発表イベントに出席した。佐野は新たに登場するトイレトレーニング用のデジタルおもちゃ「スマーティー・パンツ」の日本版声優に決定。オーディションをへて役を勝ち取り、初の声優挑戦となる。大の「トイ・ストーリー」ファンだといい、「業界で一番トイストーリーが好きなので、夢のような気分です」