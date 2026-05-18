M!LKの佐野勇斗（28）が、ディズニー映画「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）の声優として出演することが決まり、18日に都内で発表イベントに出席した。

佐野は新たに登場するトイレトレーニング用のデジタルおもちゃ「スマーティー・パンツ」の日本版声優に決定。オーディションをへて役を勝ち取り、初の声優挑戦となる。大の「トイ・ストーリー」ファンだといい、「業界で一番トイストーリーが好きなので、夢のような気分です」と喜んだ。好きすぎるあまり「大ファンなので、アフレコでは納得がいかなくて8割9割は撮り直したぐらいこだわりました」と明かし、会場を驚かせた。

発表イベントでサプライズ発表のはずが、会場となった池袋には佐野のメンバーカラーのピンクのペンライトを持ったファンが多く詰めかけ、「なんでこんなにピンクのペンライトがあるんですか？ 情報が漏れているということですか？」と冗談を飛ばし、笑みを浮かべた。SNSでのにおわせ投稿に早くから気付くファンもいたといい、「インスタライブのコメントに『トイ・ストーリーどう？』と言われて、ぽろっと言わせようとするんじゃないよ」と笑いを誘った。

「トイ・ストーリー」はディズニー＆ピクサーの人気作品。本作では、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず、悩みを抱えるおもちゃ好きな少女、ボニーのため、バズやウッディがデジタルの脅威に立ち向かう。