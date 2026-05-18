トヨタ「bZ4Xツーリング」に反響ある？日本の道路においても、電気自動車（EV）が日常的な存在となってきた昨今。これまでEVといえば、床下に厚みのあるバッテリーを積む都合上、どうしても背の高い「SUV」や「コンパクトカー」タイプが市場の主流となっていました。【画像】これがトヨタ新型「bZ4Xツーリング」です！（32枚）しかし、そんな常識に一石を投じる魅力的なモデルが登場しました。それこそが、トヨタが2026年2