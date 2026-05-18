トヨタ「bZ4Xツーリング」に反響ある？

日本の道路においても、電気自動車（EV）が日常的な存在となってきた昨今。

これまでEVといえば、床下に厚みのあるバッテリーを積む都合上、どうしても背の高い「SUV」や「コンパクトカー」タイプが市場の主流となっていました。

【画像】これがトヨタ新型「bZ4Xツーリング」です！（32枚）

しかし、そんな常識に一石を投じる魅力的なモデルが登場しました。

それこそが、トヨタが2026年2月25日に発表し、同日に販売をスタートさせた新型EV「bZ4Xツーリング」です。

車名からも分かる通り、このクルマはトヨタのEV専用シリーズの第一弾としてデビューしたミドルサイズSUV「bZ4X」の派生モデル。

しかし、これまでの力強いSUVスタイルにくわえて、全長を後方へと伸ばした、伸びやかで美しい「ステーションワゴン」形状も採用しているのが最大の特徴です。

外観のデザインは、bZ4Xに共通するシャープで先進的なフロントマスクを受け継ぎながらも、ルーフからテールゲートへと繋がるなだらかなラインによって、非常にスマートで都会的な印象を与えます。

また、ロングボディにより視覚的な重心が低くなったことで、足元の大きめのタイヤがより強調され、スポーティな踏ん張り感も増しています。

この斬新なEVワゴンの登場に対し、インターネット上ではすぐさま反響が殺到のごとく寄せられました。

「この車体の長いシルエットはめちゃくちゃ刺さる！」「ステーションワゴンの便利さと落ち着きを兼ね備えたEVをずっと待ってた」といった、ステーションワゴンというボディタイプそのものを歓迎する声が多数見受けられます。

また、「シャープな顔つきが、ワゴンのフォルムに凄くマッチしていて普通にカッコいい」と、デザインの完成度を高く評価するコメントも。

もちろんステーションワゴン最大の武器である荷室の広さは、ベースとなったSUVモデルにも引けを取りません。

ラゲッジスペースはbZ4X比で約1.4倍となる619リットルを確保。

さらに後部座席を倒せば最大1240リットルもの広大なスペースが出現し、キャンプ道具などの大きな荷物も楽々と積み込めるなど、日常使いにおいて非常に理にかなったパッケージングとなっています。

ネットの口コミでも「車中泊も余裕でこなせそう」「休日のアウトドアから普段の買い物まで、これ一台で何でもこなせるな」と、その実用性の高さを評価する声が上がっています。

走行性能の面でも、EV特有の静かで滑らかな加速感によって長距離のドライブでも疲れにくい、まさに「ツーリング」の名にふさわしい快適な乗り味を実現しました。

このように、日常の足から週末のレジャーまで、あらゆるシーンに寄り添ってくれるトヨタの新型bZ4Xツーリング。

グレード展開は「Z」のみとなっており、FWDと4WDの2種類の駆動方式を設定。

車両価格（消費税込）はFWDモデルが575万円、4WDモデルが640万円となっています。

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SUV全盛の今の時代に、あえてステーションワゴンという選択肢をEVで提示した新型bZ4Xツーリング。

このトヨタの戦略は、多くのユーザーの心にしっかりと響いているようです。

これからの日本における電気自動車の新しいスタンダードとして、街中で見かける機会が増えていくことが期待されます。