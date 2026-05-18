au Coincheck Digital Assetsは5月18日、KDDIとともに、「au PAY ポイント運用」において「ビットコイン連動コース」を開始した。au PAY ポイント運用au PAY ポイント運用は、Pontaポイントを保有するユーザーが、証券口座や暗号資産口座の開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービスである。運用するポイント数を決めて好きなコースに追加するだけで、初心者でも気軽に投資を体験できる。同サービスはau PAY アプリやau Po