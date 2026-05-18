au PAY ポイント運用に「ビットコイン連動コース」提供開始 - Pontaポイントで暗号資産の値動きを疑似体験

au PAY ポイント運用に「ビットコイン連動コース」提供開始 - Pontaポイントで暗号資産の値動きを疑似体験