お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が18日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演し、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件に言及した。県警下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（28）と、妻で無職の美結容疑者（25）を逮捕。海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしていたところを確保され、美