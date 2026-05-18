お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が18日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演し、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件に言及した。

県警下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（28）と、妻で無職の美結容疑者（25）を逮捕。海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしていたところを確保され、美結容疑者は神奈川県内のビジネスホテルで身柄を確保された際、生後7カ月の女児を連れていたという。

逮捕者は、16歳の少年4人を含めて計6人となった。捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与した可能性もあるとみて、さらに上位の指示役がいる可能性も視野に捜査を続けている。

リンゴは逮捕された夫婦について「どうしたかったんでしょうね。旦那さんだけが海外に逃げる？ 計画性がちょっと見えない」とコメント。さらに、少年4人のうち川崎市の少年がヒッチハイクで近くの駅まで逃走していたことに触れ、「強盗の実行犯がヒッチハイクなんかしたらあかんでしょ。何もかも場当たり的にしか見えない」と指摘した。