歌手でタレントの研ナオコが18日までにオフィシャルブログを更新。2025年11月にパーキンソン病を公表している歌手の美川憲一との２ショットを公開し、長年の親交を明かした。 15日、「おめでとうございます」と題してブログを更新した研は、絵文字を交えながら「美川さんと久々にお会いしました」と報告。黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシ