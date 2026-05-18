研ナオコ、美川憲一との豪華２ショット公開
歌手でタレントの研ナオコが18日までにオフィシャルブログを更新。2025年11月にパーキンソン病を公表している歌手の美川憲一との２ショットを公開し、長年の親交を明かした。
15日、「おめでとうございます」と題してブログを更新した研は、絵文字を交えながら「美川さんと久々に お会いしました」と報告。黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートをした美川が笑顔で寄り添う仲睦まじい２ショットを公開。
「美味しいお食事、沢山笑って 楽しいお時間ありがとうございました」と振り返り、「デビュー当時からずっと変わらず家族揃ってお世話になっています」と感謝の思いをコメント。
さらに、「美川さん お誕生日 おめでとう御座います」と５月15日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福し、「また、ご一緒できるといいです」と願い、ブログを締めくくった。
長年にわたり芸能界を支えてきた大御所同士の交流に、ファンからは「美川さんとお会いできて、嬉しそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、 あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。
15日、「おめでとうございます」と題してブログを更新した研は、絵文字を交えながら「美川さんと久々に お会いしました」と報告。黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートをした美川が笑顔で寄り添う仲睦まじい２ショットを公開。
さらに、「美川さん お誕生日 おめでとう御座います」と５月15日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福し、「また、ご一緒できるといいです」と願い、ブログを締めくくった。
長年にわたり芸能界を支えてきた大御所同士の交流に、ファンからは「美川さんとお会いできて、嬉しそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、 あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。