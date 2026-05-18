【西日本で全国初の猛暑日か】

きょうは高気圧に覆われて、沖縄から東北で一日安定して晴れる見込みです。最高気温は西日本、東日本できのうと同じくらいか、高いところもあり、30℃前後まで上がるでしょう。大分県の日田や、兵庫県の豊岡は35℃の予想で、今年全国初の猛暑日となるかもしれません。熱中症には警戒が必要です。

【北日本でも真夏並みの暑さ】

暖気が北上することで、東北でも30℃を超えるところが出てくる見込みです。山形は33℃、盛岡も30℃の予想で、真夏並みの高さとなるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、平年並みかやや高いくらいとなりそうです。道北やオホーツク海側の地域では、昼過ぎから雨の降る可能性があります。

【週の後半は梅雨の走りで気温大幅ダウン】

あす以降天気は下り坂です。火曜日は西日本の太平洋側の地域で午後から天気が崩れ、水曜日は日本海側の地域でも雨が降るでしょう。木曜日は東日本でも雨具の出番となる見込みです。東京は木曜日の最高気温が19℃の予想で、大きな気温変化に注意が必要でしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :20℃ 釧路 :11℃

青森 :27℃ 盛岡 :30℃

仙台 :22℃ 新潟 :28℃

長野 :33℃ 金沢 :28℃

名古屋:30℃ 東京 :29℃

大阪 :31℃ 岡山 :31℃

広島 :30℃ 松江 :30℃

高知 :29℃ 福岡 :30℃

鹿児島:29℃ 那覇 :26℃