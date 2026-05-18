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【西日本で全国初の猛暑日か】
きょうは高気圧に覆われて、沖縄から東北で一日安定して晴れる見込みです。最高気温は西日本、東日本できのうと同じくらいか、高いところもあり、30℃前後まで上がるでしょう。大分県の日田や、兵庫県の豊岡は35℃の予想で、今年全国初の猛暑日となるかもしれません。熱中症には警戒が必要です。

【北日本でも真夏並みの暑さ】
暖気が北上することで、東北でも30℃を超えるところが出てくる見込みです。山形は33℃、盛岡も30℃の予想で、真夏並みの高さとなるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、平年並みかやや高いくらいとなりそうです。道北やオホーツク海側の地域では、昼過ぎから雨の降る可能性があります。

【週の後半は梅雨の走りで気温大幅ダウン】
あす以降天気は下り坂です。火曜日は西日本の太平洋側の地域で午後から天気が崩れ、水曜日は日本海側の地域でも雨が降るでしょう。木曜日は東日本でも雨具の出番となる見込みです。東京は木曜日の最高気温が19℃の予想で、大きな気温変化に注意が必要でしょう。

【きょうの各地の予想最高気温
札幌　:20℃　釧路　:11℃
青森　:27℃　盛岡　:30℃
仙台　:22℃　新潟　:28℃
長野　:33℃　金沢　:28℃
名古屋:30℃　東京　:29℃
大阪　:31℃　岡山　:31℃
広島　:30℃　松江　:30℃
高知　:29℃　福岡　:30℃
鹿児島:29℃　那覇　:26℃