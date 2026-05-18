日本国憲法の公布原本（写真：共同通信社）世界の主要国で唯一「憲法改正」を行っていなかった日本も、とうとう憲法改正に向けて、一歩を踏み出しました。しかし、その手続きには様々な課題があることを前回の記事で指摘しました。国民の意見や、識者の大局観のある意見を聞かず、政治家による政治家のための憲法改正になりかねない仕組みなのです。護憲・改憲という入り口での論争ばかりしていた国会議員たちは、そんな危うい改