栃木県上三川町（かみのかわまち）で起きた強盗殺人事件で少年４人が逮捕されていた中、県警下野署捜査本部は１７日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市の無職の竹前海斗容疑者（２８）を羽田空港で逮捕。さらに、妻で無職の竹前美結容疑者（２５）の身柄を神奈川県内で確保し、下野署で逮捕した。２人とも指示役とみられるが、さらに上の指示役がいる可能性もある。事件当日、男は栃木県内から実行役の少年らに指示を出