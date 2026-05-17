[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](FCズウォレ・スタディオン)※21:30開始<出場メンバー>[ズウォレ]先発GK 41 D. VerduinDF 2 シェレル フロラヌスDF 3 O. AertssenDF 5 T. VelthuisDF 28 S. GravesMF 8 Z. BuurmeesterMF 18 O. VelanasMF 20 G. ReizigerMF 25 T. OostingMF 35 Jamiro MonteiroFW 10 コーエン・コストンス控えGK 1 J. SchendelaarGK 16 T. de GraaffDF 42 D. RuwardDF 43 S. CalderwoodDF 45 R. Kroeze