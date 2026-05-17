ズウォレvsフェイエノールト スタメン発表
[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](FCズウォレ・スタディオン)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ズウォレ]
先発
GK 41 D. Verduin
DF 2 シェレル フロラヌス
DF 3 O. Aertssen
DF 5 T. Velthuis
DF 28 S. Graves
MF 8 Z. Buurmeester
MF 18 O. Velanas
MF 20 G. Reiziger
MF 25 T. Oosting
MF 35 Jamiro Monteiro
FW 10 コーエン・コストンス
控え
GK 1 J. Schendelaar
GK 16 T. de Graaff
DF 42 D. Ruward
DF 43 S. Calderwood
DF 45 R. Kroeze
MF 26 J. Pereira da Gama
MF 34 N. Fichtinger
MF 37 G. van der Wal
FW 29 T. Buitink
FW 49 M. de Troije
監督
Henry van der Vegt
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 24 タイス・クラーイエベルト
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 19 ラヒーム・スターリング
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 44 T. van den Elshout
FW 17 キャスパー・テングステット
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 5 ハイス・スマル
DF 20 M. Deijl
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※21:30開始
<出場メンバー>
[ズウォレ]
先発
GK 41 D. Verduin
DF 2 シェレル フロラヌス
DF 3 O. Aertssen
DF 5 T. Velthuis
DF 28 S. Graves
MF 8 Z. Buurmeester
MF 18 O. Velanas
MF 20 G. Reiziger
MF 25 T. Oosting
FW 10 コーエン・コストンス
控え
GK 1 J. Schendelaar
GK 16 T. de Graaff
DF 42 D. Ruward
DF 43 S. Calderwood
DF 45 R. Kroeze
MF 26 J. Pereira da Gama
MF 34 N. Fichtinger
MF 37 G. van der Wal
FW 29 T. Buitink
FW 49 M. de Troije
監督
Henry van der Vegt
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 24 タイス・クラーイエベルト
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 19 ラヒーム・スターリング
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 44 T. van den Elshout
FW 17 キャスパー・テングステット
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 5 ハイス・スマル
DF 20 M. Deijl
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 79 I. Grootfaam
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります