[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](FCズウォレ・スタディオン)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ズウォレ]

先発

GK 41 D. Verduin

DF 2 シェレル フロラヌス

DF 3 O. Aertssen

DF 5 T. Velthuis

DF 28 S. Graves

MF 8 Z. Buurmeester

MF 18 O. Velanas

MF 20 G. Reiziger

MF 25 T. Oosting

MF 35 Jamiro Monteiro

FW 10 コーエン・コストンス

控え

GK 1 J. Schendelaar

GK 16 T. de Graaff

DF 42 D. Ruward

DF 43 S. Calderwood

DF 45 R. Kroeze

MF 26 J. Pereira da Gama

MF 34 N. Fichtinger

MF 37 G. van der Wal

FW 29 T. Buitink

FW 49 M. de Troije

監督

Henry van der Vegt

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 18 ゲルノト・トラウナー

DF 24 タイス・クラーイエベルト

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 19 ラヒーム・スターリング

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 44 T. van den Elshout

FW 17 キャスパー・テングステット

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 5 ハイス・スマル

DF 20 M. Deijl

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 14 セム・スタイン

MF 79 I. Grootfaam

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

FW 49 シャキール・ファン・ペルシー

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります