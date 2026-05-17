更年期の血圧で気をつけたい病気はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が更年期と血圧の関係と気をつけたい病気について解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「更年期」になると”血圧はどう変化する”のか？医師が発症しやすい病気なども解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松