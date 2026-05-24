その日は友人と楽しくお酒を酌み交わした。帰宅後、シャワーを浴びて浴室を出た後、不意に意識を失い、その場に崩れ落ちた。沖縄の放送局・琉球放送で、軽妙な語り口でお茶の間での人気を博してきたアナウンサー、狩俣倫太郎さん（52）。2023年9月、彼を襲ったのは、何の前触れもない脳梗塞だった。【写真】脳細胞が損傷…入院2日後に撮影されたMRI画像充実した日々のすべてが一変した夜緊急手術によって一命を取りとめたが、