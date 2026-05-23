劣悪な環境で犬や猫39匹を飼育するなど虐待したとして、動物愛護団体の代表の女が逮捕されました。自宅には少なくとも30匹以上の動物の死骸が散乱。犬や猫を保護どころか劣悪な環境で飼育していたのはなぜなのでしょうか。【写真を見る】多頭飼育崩壊で「洗濯物が干せない」近隣に散乱する動物の毛死骸が散乱 動物愛護団体代表を逮捕ペットが増えすぎて世話ができなくなる多頭飼育崩壊。逮捕されたのは、動物愛護団体の代表で