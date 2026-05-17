◇セ・リーグDeNA0―1巨人（2026年5月17日東京D）DeNA先発・石田裕太郎は6回を7安打1失点で8奪三振と粘るも、味方の援護がなく黒星を喫した。初回に岸田の適時打で先制点を献上するが、2回以降は走者を出しながらも粘りの投球。3〜5回は3イニング連続で先頭打者を出塁させるも、丁寧な投球で後続を抑えた。防御率2・40はリーグ8位ながら、勝ち星に恵まれずリーグワーストタイの5敗目。右腕は「粘り強く投げるこ