古今東西の大排気量エンジンあえて言うまでもないが、エンジンの大きさは実にさまざまだ。「エンジン」という言葉の定義にもよるが、小指ほどの大きさのものもあれば、シリンダー内に大人が余裕で収まるほど巨大なものもある。【画像】現行市販車最大！ 8.3L V16エンジン搭載ハイパーカー【ブガッティ・トゥールビヨンを詳しく見る】全22枚本特集では、特に排気量の大きいエンジンに焦点を当てたい。陸上を走る車両に搭載されて