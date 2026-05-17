「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）中山牝馬Ｓ４着のエリカエクスプレスは、土曜の午後４時１４分に東京競馬場に到着。植山厩務員は「落ち着いているし、無事に輸送を終えることができました」と問題なしを強調した。「向正面からのスタートはいいと思うし、マイルでいい結果が出れば」とＧ１初戴冠へ期待を寄せた。