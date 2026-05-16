静岡市で開かれている国内最大級の模型の展示会「静岡ホビーショー」一般公開初日の16日、多くの模型ファンでにぎわいました。「静岡ホビーショー」には県内の模型企業を中心に全国から100の企業や団体が参加。一般公開初日となった16日は県内外から多くの模型ファンが訪れていました。各企業のブースでは模型展示をはじめ体験型のイベントや実演販売などが行われ来場者は買い物袋を手に満足そうな