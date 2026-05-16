「じゃらんリサーチセンター」は、旅行サイト「じゃらんnet」会員1万2595人を対象に、「全国あこがれ温泉地ランキング」（まだ行ったことはないが「一度は行ってみたい」温泉地）に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【50位までの全ランキング結果を見る】2位：銀山温泉（山形県）2位は、山形県の「銀山（ぎんざん）温泉」でした。回答者の約8割が「街の雰囲気が良さそうだから