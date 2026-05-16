一度は行ってみたい「全国あこがれ温泉地」ランキング！ 2位は山形「銀山温泉」、では1位は？
「じゃらんリサーチセンター」は、旅行サイト「じゃらんnet」会員1万2595人を対象に、「全国あこがれ温泉地ランキング」（まだ行ったことはないが「一度は行ってみたい」温泉地）に関するアンケートを実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【50位までの全ランキング結果を見る】
回答者の約8割が「街の雰囲気が良さそうだから」という理由を挙げています。大正ロマン漂う景観や豊かな自然、そして全国的な知名度が相まって、多くの人が一度は訪れたいと願う絶景の温泉地となっています。
圧倒的な知名度と洗練された街の雰囲気が高く評価されました。温泉の効能や豊かな泉質への興味に加え、由布岳を望む美しい自然環境もあこがれの対象として多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【50位までの全ランキング結果を見る】
2位：銀山温泉（山形県）2位は、山形県の「銀山（ぎんざん）温泉」でした。
回答者の約8割が「街の雰囲気が良さそうだから」という理由を挙げています。大正ロマン漂う景観や豊かな自然、そして全国的な知名度が相まって、多くの人が一度は訪れたいと願う絶景の温泉地となっています。
1位：由布院温泉（大分県）1位は、前年の6位から大きく順位を上げた、大分県の「由布院温泉」でした。
圧倒的な知名度と洗練された街の雰囲気が高く評価されました。温泉の効能や豊かな泉質への興味に加え、由布岳を望む美しい自然環境もあこがれの対象として多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)