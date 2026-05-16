ものまねタレントりんごちゃんが15日までにインスタグラムを更新。番組出演を告知した。りんごちゃんは「NHK青森『発見!あおもり深世界』5月15日(金)夜7:30〜ご覧になれない地域の方や、同時配信、お見逃し配信はNHK ONEにて観ることができます」と番組出演を告知し、近影をアップした。りんごちゃんはチェックのジャケットに、チュールスカートを合わせたガーリーなコーディネートを披露している。この姿にフォロワーからは「最