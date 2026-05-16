女性アイドルグループ「W.ダブルヴィー」が14日、公式X(旧ツイッター)を更新。メンバー・あやかの脱退を発表した。「一部SNSにて拡散されているメンバーのあやかの情報につきまして、グループ活動における契約違反が確認されたため」と説明した。 【写真】脱退が決まったあやか あやかに関しては、一部SNS上で、LINEで男性と親しいやりとりをしているスクリーンショットが公開さ