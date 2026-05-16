女性アイドルグループ「W.ダブルヴィー」が14日、公式X(旧ツイッター)を更新。メンバー・あやかの脱退を発表した。「一部SNSにて拡散されているメンバーのあやかの情報につきまして、グループ活動における契約違反が確認されたため」と説明した。



【写真】脱退が決まったあやか

あやかに関しては、一部SNS上で、LINEで男性と親しいやりとりをしているスクリーンショットが公開されていた。また公開されたあやかの発言(LINEのトーク内容)では、同グループのメンバー・みお、にこの2人が、ファンや運営と繋がっているという内容が示唆されていた。



あやかは脱退発表を受けて、自身のXで「この度は私の軽率な行動によりグループおよび関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません」と謝罪した。また「一緒に活動しているメンバーについて事実とは異なる内容を文面に残してしまって拡散されている件についても、ファンの皆様に誤解を招いてしまい、ご迷惑とご心配をおかけしてしまって申し訳ございません」と、暴露されたトーク内容が事実と異なることを主張した。



みお、にこについても同日に公式アカウントが言及。「一部SNSにて拡散されているみお・にこに関しまして事実確認をしたところ、みおは事実無根と確認しており、にこは1年以上前にメンバー・運営含め話し合いにて解決済みの案件となっております」とし、「つきましては、みお・にこ共に今後も活動を継続してまいります」と知らせた。



W.ダブルヴィーは2018年から関西で活動するアイドルグループ。今年3月には、元メンバー・のあが体調不良で活動休止中にファンと私的な接触があったとして即日で契約終了となっていた。その際に、同グループ運営は「本件を重く受け止め、ファンとの接触に関するルールの再徹底及び見直しを進めてまいります」と発表し、「メンバーが適切に相談できる環境整備として、外部相談窓口の導入を含む心身のケア体制の強化にも取り組んでまいります」と対策を講じていた。



（よろず～ニュース編集部）