ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比537.29ドル安の4万9526.17ドルで取引を終えた。原油価格の上昇に伴う米インフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢だった。米長期金利の上昇も重荷となった。米イランの戦闘終結に向けた交渉進展への期待が後退した。原油価格の高止まりによる物価上昇で家計や企業の負担増になる