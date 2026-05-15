15日午後8時22分ごろ宮城県で最大震度5弱の地震があり、静岡県内では富士市と御殿場市で震度2の揺れなどを観測しました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内の震度は下記の通り。【震度２】富士市御殿場市【震度1】沼津市富士宮市三島市静岡市葵区静岡市清水区菊川市伊豆の国市伊豆市函南町東伊豆町松崎町西伊豆町震源は宮城県沖深さ５０キロ地震の規模はＭ６．３。