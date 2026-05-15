アイドルグループ「≒JOY」の山野愛月（19）が15日、体調不良のため、一部制限を設けて活動をすることを発表した。公式サイトが「山野愛月の今後の活動に関するお知らせ」のタイトルで更新され、「弊社所属≒JOYメンバー山野愛月に関しまして、体調不良のため、一部制限を設けて活動をさせていただくことなりました」と伝えた。続けて「関係者の皆様、楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、誠に心苦しい限り」としつ