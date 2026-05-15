長友佑都が5大会連続でW杯メンバーに選出日本サッカー協会（JFA）が5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に出場するメンバー26人を発表した。FC東京に所属するDF長友佑都がアジア人初となる5大会連続でのW杯メンバーに名を連ねた。これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、5度目のW杯メンバー入りは一筋縄ではいかなかった。3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断された。それ